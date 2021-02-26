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В 2020 году украинцы потратили на страховку автомобилей по ОСАГО 6,1 млрд гривен

В 2020 году украинцы потратили на страховку автомобилеи&#774; по ОСАГО 6,1 млрд гривен

В 2020 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,6% до 6,1 млрд гривен по сравнению с 2019 годом (5,08 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Согласно данным бюро:

  • в 2020 году было заключено 8 333 824 договора по ОСАГО, что на 4,1% больше, чем в 2019 (8 003 279 договоров);
  • общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 12,9% до 2,851 млрд гривен. Из них 503,162 млн гривен выплачено с использованием “европротокола”, что на 12,4% больше выплаченной в 2019 году суммы (447,830 млн гривен).

Справка Finance.ua:

  • В Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, урегулируется по европротоколу — по упрощенной процедуре.
  • В 2020 году количество страховых случаев, урегулированных с помощью европротокола, впервые превысило отметку в 50 тыс. шт. Этот показатель составил 50 272, что на 5,8% превышает данные за 2019 год.
  • Многие думают, что покупка поддельного полиса ОСАГО в худшем случае обернётся напрасной тратой денег. Однако последствия такого приобретения могут быть гораздо серьёзнее.

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По материалам Finance.UA
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