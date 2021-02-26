В 2020 году украинцы потратили на страховку автомобилей по ОСАГО 6,1 млрд гривен

В 2020 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,6% до 6,1 млрд гривен по сравнению с 2019 годом (5,08 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Согласно данным бюро:
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