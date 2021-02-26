0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Как распознать страхового агента-мошенника при покупке полиса ОСАГО

Как распознать страхового агента-мошенника при покупке полиса ОСАГО

Многие думают, что покупка поддельного полиса ОСАГО в худшем случае обернётся напрасной тратой денег. Однако последствия такого приобретения могут быть гораздо серьёзнее.

Об этом пишет Фориншурер.

Клиенту стоит насторожиться при покупке полиса ОСАГО, если страховой агент или посредник:

  • отказывается предъявить агентский договор или доверенность, выданную страховой компанией;
  • существенно занижает стоимость полиса или предлагает большие нерыночные скидки;
  • не пользуется базой данных МТСБУ при оформлении полиса и не подтверждает клиенту валидность полиса;
  • продает «бумажный» полис и не предлагает электронное ОСАГО;
  • отказывается от безналичной оплаты;
  • не требует диагностическую карту;
  • заполняет полис ОСАГО от руки.

В случае малейших сомнений в честности страхового агента или посредника свяжитесь со страховой компанией, интересы которой представляет продавец. Уточните в контактном центре, есть ли такой сотрудник в страховой компании.

Не дай Бог ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы? 🚗

Если владелец машины не сумел распознать обман на стадии оформления страховки, есть два пути выявления подделки:

  • афера вскроется при внесении изменений в полис;
  • афера вскроется при наступлении страхового события.

Читайте также: Кто имеет право на льготы по ОСАГО

В первом случае придётся потратиться на покупку настоящего страхового полиса. А вот если автовладелец успел стать виновником аварии, последствия приобретения подделки будут печальнее. Придётся самостоятельно возмещать ущерб, причинённый чужому имуществу и здоровью.

При обнаружении подделки уже после завершения процедуры оформления стоит незамедлительно обратиться в полицию. Это позволит сотрудникам МВД принять оперативные меры по розыску афериста.

Справка Finance.ua:

  • Автовладельцы часто убеждены, что, заключив договор ОСАГО, они защищены от оплаты ущерба в случае ДТП. Мол, все покроет страховая компания. Но бывают ситуации, когда страховщики приходят, чтобы вернуть потери. Это называется «право регрессного иска» и закреплено законодательно.
  • Размер взноса ОСАГО напрямую зависит от технических данных авто.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.