Как распознать страхового агента-мошенника при покупке полиса ОСАГО

Многие думают, что покупка поддельного полиса ОСАГО в худшем случае обернётся напрасной тратой денег. Однако последствия такого приобретения могут быть гораздо серьёзнее.
Об этом пишет Фориншурер.
Клиенту стоит насторожиться при покупке полиса ОСАГО, если страховой агент или посредник:
В случае малейших сомнений в честности страхового агента или посредника свяжитесь со страховой компанией, интересы которой представляет продавец. Уточните в контактном центре, есть ли такой сотрудник в страховой компании.
Если владелец машины не сумел распознать обман на стадии оформления страховки, есть два пути выявления подделки:
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В первом случае придётся потратиться на покупку настоящего страхового полиса. А вот если автовладелец успел стать виновником аварии, последствия приобретения подделки будут печальнее. Придётся самостоятельно возмещать ущерб, причинённый чужому имуществу и здоровью.
При обнаружении подделки уже после завершения процедуры оформления стоит незамедлительно обратиться в полицию. Это позволит сотрудникам МВД принять оперативные меры по розыску афериста.
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