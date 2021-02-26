Как распознать страхового агента-мошенника при покупке полиса ОСАГО

Многие думают, что покупка поддельного полиса ОСАГО в худшем случае обернётся напрасной тратой денег. Однако последствия такого приобретения могут быть гораздо серьёзнее.

Об этом пишет Фориншурер.

Клиенту стоит насторожиться при покупке полиса ОСАГО, если страховой агент или посредник:

отказывается предъявить агентский договор или доверенность, выданную страховой компанией;

существенно занижает стоимость полиса или предлагает большие нерыночные скидки;

не пользуется базой данных МТСБУ при оформлении полиса и не подтверждает клиенту валидность полиса;

при оформлении полиса и не подтверждает клиенту валидность полиса; продает «бумажный» полис и не предлагает электронное ОСАГО ;

; отказывается от безналичной оплаты;

не требует диагностическую карту;

заполняет полис ОСАГО от руки.

В случае малейших сомнений в честности страхового агента или посредника свяжитесь со страховой компанией, интересы которой представляет продавец. Уточните в контактном центре, есть ли такой сотрудник в страховой компании.

Если владелец машины не сумел распознать обман на стадии оформления страховки, есть два пути выявления подделки:

афера вскроется при внесении изменений в полис;

афера вскроется при наступлении страхового события.

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В первом случае придётся потратиться на покупку настоящего страхового полиса. А вот если автовладелец успел стать виновником аварии, последствия приобретения подделки будут печальнее. Придётся самостоятельно возмещать ущерб, причинённый чужому имуществу и здоровью.

При обнаружении подделки уже после завершения процедуры оформления стоит незамедлительно обратиться в полицию. Это позволит сотрудникам МВД принять оперативные меры по розыску афериста.

Справка Finance.ua:

Автовладельцы часто убеждены, что, заключив договор ОСАГО , они защищены от оплаты ущерба в случае ДТП . Мол, все покроет страховая компания. Но бывают ситуации, когда страховщики приходят, чтобы вернуть потери. Это называется «право регрессного иска» и закреплено законодательно.