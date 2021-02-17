От чего зависит стоимость ОСАГО (инфографика)

Ездить без ОСАГО в Украине нельзя. Это нарушение закона. Если у вас нет полиса ОСАГО или его действие заканчивается, обязательно оформите такую страховку.

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Аббревиатура ОСАГО расшифровывается как «Обязательное страхование автогражданской ответственности». Чаще всего этот вид страхования также называют «Автогражданка». Наличие такого полиса у водителя обязательно, это определяет законодательство Украины. В случае отсутствия автогражданки полиция может наложить на водителя штраф в размере 850 гривен.

Размер взноса ОСАГО напрямую зависит от технических данных авто:

тип ТС (легковой, грузовой, автобус, прицеп, мотоцикл);

объем двигателя (для легкового автомобиля и мотоцикла), грузоподъёмность (для грузового автмобиля),

количество пассажирских мест (для автобуса);

место регистрации собственника ТС.

На величину взноса по ОСАГО влияют: водительский стаж автовладельца; наличие льгот; срок действия полиса.

Кто может управлять транспортным средством без ОСАГО:

инвалиды войны и 1-ой гр.;

водители автомобилей, находящихся в собственности у инвалидов 1-ой гр.;