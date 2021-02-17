От чего зависит стоимость ОСАГО (инфографика)

Ездить без ОСАГО в Украине нельзя. Это нарушение закона. Если у вас нет полиса ОСАГО или его действие заканчивается, обязательно оформите такую страховку.
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Аббревиатура ОСАГО расшифровывается как «Обязательное страхование автогражданской ответственности». Чаще всего этот вид страхования также называют «Автогражданка». Наличие такого полиса у водителя обязательно, это определяет законодательство Украины. В случае отсутствия автогражданки полиция может наложить на водителя штраф в размере 850 гривен.
Размер взноса ОСАГО напрямую зависит от технических данных авто:
На величину взноса по ОСАГО влияют: водительский стаж автовладельца; наличие льгот; срок действия полиса.
Кто может управлять транспортным средством без ОСАГО:
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