Кто имеет право на льготы по ОСАГО

В соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории.

Читайте также: Страхование недвижимости: что важно учесть

участники боевых действий;

инвалиды войны, которые определены законом;

инвалиды I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами, а также лица, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии;

Возмещение убытков от дорожно-транспортного происшествия, виновниками которого являются указанные лица, проводит МТСБУ.

Оплачивают 50 процентов размера базового платежа с учетом поправочных коэффициентов, при страховании не более одного транспортного средства с рабочим объемом двигателя до 2500 куб. см включительно:

участники войны, которые определены законом;

инвалиды II группы;

лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категориям;

пенсионеры — граждане Украины.

Документы, подтверждающие право на льготы (50%):

для пенсионеров — пенсионное удостоверение;

для инвалидов II-й группы — справка МСЕК об установлении инвалидности II-й группы или удостоверение об инвалидности II-й группы;

для участников войны — удостоверение участника войны;

для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы — удостоверение, подтверждающее статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы 1-й или 2-й категории.

Льготы не действуют: при страховании прицепов, грузовых автомобилей и автобусов, такси.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr