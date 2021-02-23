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Кто имеет право на льготы по ОСАГО

Кто имеет право на льготы по ОСАГО

В соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории.

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  • участники боевых действий;
  • инвалиды войны, которые определены законом;
  • инвалиды I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами, а также лица, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии;

Возмещение убытков от дорожно-транспортного происшествия, виновниками которого являются указанные лица, проводит МТСБУ.

Что такое ОСАГО. И как оно работает

Оплачивают 50 процентов размера базового платежа с учетом поправочных коэффициентов, при страховании не более одного транспортного средства с рабочим объемом двигателя до 2500 куб. см включительно:

  • участники войны, которые определены законом;
  • инвалиды II группы;
  • лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категориям;
  • пенсионеры — граждане Украины.

Документы, подтверждающие право на льготы (50%):

  • для пенсионеров — пенсионное удостоверение;
  • для инвалидов II-й группы — справка МСЕК об установлении инвалидности II-й группы или удостоверение об инвалидности II-й группы;
  • для участников войны — удостоверение участника войны;
  • для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы — удостоверение, подтверждающее статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы 1-й или 2-й категории.

Льготы не действуют: при страховании прицепов, грузовых автомобилей и автобусов, такси.

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По материалам Finance.UA
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