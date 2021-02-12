Когда водители могут оформить электронный европротокол (инфографика)

В Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, урегулируется по европротоколу — по упрощенной процедуре.

Об этом свидетельствует статистика МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро Украины).

Европротокол – это специальный бланк уведомления о совершенном ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшим.

Европротокол может заполняться как в бумажном виде, на специальном бланке, так и в электронной форме, с использованием системы «Электронный европротокол». Система «Электронный Европротокол» доступна по ссылке.

Бланк Европротокола выдается автовладельцу бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В случае потери или использования бланка Европротокола, новый бланк выдается страховщиком бесплатно на основании письменного заявления.

Сейчас в большинстве стран ЕС водителям, которые попали в ДТП, достаточно заполнить бланк Европротокола для того, чтобы оформить это происшествие. Лицевая сторона бланка Европротокола по структуре глав идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык, на котором напечатан бланк. Это сделано для того, чтобы водители разных стран могли быстро сориентироваться, если они попадут в ДТП на территории другой страны.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.

Дополнительные условия для применения системы «Электронный Европротокол»:

транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если какое-либо ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.

водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны. Хотя бы у одного из участников ДТП должно быть устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.

идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕДРПОУ ) и об обеспеченном транспортном средстве (номерной знак, марка и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ . В противном случае система не сможет верно идентифицировать участников ДТП .

Что делать дальше? Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:

имеют право оставить место ДТП ,

освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о совршении ДТП ,

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за совершение ДТП ,

должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного Европротокола к страховщику, с которым заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. При использовании системы «Электронный Европротокол» сообщения страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.

Справка Finance.ua:

Такой механизм упрощенного оформления ДТП введен в Украине с 19 сентября 2011 года, когда вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения» от 17.02.2011 № 3045-VI.

При оформлении Европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. Сейчас, в соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 № 3471, такой лимит составляет 50 000 грн.