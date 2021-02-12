Когда водители могут оформить электронный европротокол (инфографика)

В Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, урегулируется по европротоколу — по упрощенной процедуре.
Об этом свидетельствует статистика МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро Украины).
Европротокол – это специальный бланк уведомления о совершенном ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшим.
Европротокол может заполняться как в бумажном виде, на специальном бланке, так и в электронной форме, с использованием системы «Электронный европротокол». Система «Электронный Европротокол» доступна по ссылке.
Бланк Европротокола выдается автовладельцу бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В случае потери или использования бланка Европротокола, новый бланк выдается страховщиком бесплатно на основании письменного заявления.
Сейчас в большинстве стран ЕС водителям, которые попали в ДТП, достаточно заполнить бланк Европротокола для того, чтобы оформить это происшествие. Лицевая сторона бланка Европротокола по структуре глав идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык, на котором напечатан бланк. Это сделано для того, чтобы водители разных стран могли быстро сориентироваться, если они попадут в ДТП на территории другой страны.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.
Дополнительные условия для применения системы «Электронный Европротокол»:
Что делать дальше? Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:
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