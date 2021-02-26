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В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии

В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тариф госкомпании “Укрэнерго” на передачу электроэнергии с апреля 2021 года до 300,6 гривны за МВт-ч. Сейчас действует тариф – 293,93 гривны за МВт-ч.

Об этом говорится в документе, который будет рассмотрен 10 марта, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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По результатам проведенных НЭК «Укрэнерго» расчетов тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год с 01.04.2021 должен составлять 414,66 грн/МВт-ч. 17 февраля на заседании НКРЭКУ, проводившемся в форме открытого слушания, был одобрен проект постановления НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 9 декабря 2020 г. № 2353» (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК «Укрэнерго»), согласно которому тариф на услуги по передаче электрической энергии с 01.04.2021 составит 316,08 грн/МВт-ч, сказано в документе.

Ранее сообщалось, что электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетике. Недовыработка электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах привели к резкому подорожанию электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщали в Укрэнерго, потребление электроэнергии в феврале уже превысило прогнозы на 6,5%. «Причина роста потребления заключается в сезонном похолодании. Среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели увеличилось на 5% до 502,8 млн кВт-ч, а в выходные — на 3,4% до 490,3 млн кВт-ч», — отметили в Укрэнерго.

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По материалам Finance.UA
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