Потребление электроэнергии в феврале уже превысило прогнозы на 6,5% - Укрэнерго

Потребление электроэнергии с начала февраля 2021 года в среднем на 6,5% превысило прогнозы.
Как передает Укринформ, об этом говорится в недельном отчете ЗАО «НЭК «Укрнерго».
«С начала февраля в условиях значительного снижения среднесуточной температуры воздуха электропотребление составляет 6,84 млрд кВт-ч, что на 6,5% больше прогноза», — сообщает оператор системы передачи.
В то же время, в течение второй недели февраля состоялось резкое увеличение потребления электроэнергии — сравнительно как с предыдущей неделей, так и с аналогичным периодом прошлого года.
«Причиной роста потребления является сезонное похолодание. В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели увеличилось на 5% до 502,8 млн кВт-ч, а в выходные — на 3,4% до 490,3 кВт-ч», — отметили в Укрэнерго.
В общем, электропотребление, по оперативным данным, с 8 по 14 февраля составило 3,49 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за предыдущую неделю.
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