Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российских

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что не поддерживает поставки в Украину электроэнергии из РФ.

Об этом Аваков заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Иногда говорят: „Что это? Такая-то группа провела в Верховной Раде неправильный тариф“. И иногда я консолидируюсь с этими олигархами, говорю: „Боже, а как Верховная Рада могла провести разрешение на покупку электроэнергии в РФ?“. И ты меня хоть зарежь, — я не нахожу на это ответ. Но лучше мы будем кормить своих олигархов, чем российских», — сообщил Аваков.

Отдельно министр уточнил, что не думает, что сейчас олигархи являются ключевой проблемой нашей страны.

«Ключевая проблема — это проблема справедливости, судов, а затем — олигархов. Потому что если олигархи влияют на суды, на власть, на общественное мнение, — вот тогда тупик. Они сейчас влияют, но на мой взгляд, все меньше и меньше», — сказал глава МВД.

Как сообщалось, 23 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отключение украинской электросети от белорусской и российской и присоединение к европейской, которое должно состояться до конца 2023 года, будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и в том числе Литвы.

1 февраля с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00 Украина начала осуществлять импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Согласно данным суточных аукционов ЧАО «НЭК «Укрэнерго», поставки осуществляет ООО «ОНК-ГРУПП».

Ранее в Укрэнерго заявляли, что с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности пересечений с Россией и Беларусью в 2020 году.