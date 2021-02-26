День финансов: индексация пенсий на 11%, ипотека под 7%, ставки налоговой амнистии до 9%

Понедельник, 1 марта. Когда весна с процентами.
Пенсии, ж/д билеты, налоговые накладные. С 1 марта 2021 года стоить ждать автоматическую индексацию пенсий. Также с марта на 2% ежемесячно начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. С началом весны меняется и форма налоговой накладной. Подробнее о том, кому пересчитают пенсии, а кого индексация не затронет, мы описали здесь.
Алгоритм проведения одноразового декларирования. Народный депутат Даниил Гетманцев опубликовал информацию о налоговой амнистии. Так, декларировать придется активы, приобретенные за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. Ставки единого сбора планируют установиться такие: 5% для валютных ценностей; 9% – валюта на банковских счетах и другие активы, которые находятся за рубежом; 2,5% – за ОВГЗ.
Запуск ипотеки под 7%. По данным НБУ, в последние годы наблюдается некоторое оживление на рынке ипотечного кредитования, однако этого недостаточно. Поэтому правительство решило запустить программу «Доступная ипотека 7%», которой смогут воспользоваться около 5 тыс. семей.
Мы решили разобраться, кто и что сможет получить по условиям программы.
Изменения в оплате счета за газ. В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения в 6,99 грн за кубометр. С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. Также вместо двух платежек (абонплата и за сам газ) будет одна, а тариф можно будет менять, если потребитель этого захочет. Так, с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой.
Добавим, что если вам предоставляют коммунальные услуги не в полном объеме или в плохом качестве, то вы можете снизить размер платы за эту услугу.
Суд в смартфоне. Президент Украины Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Это будет аналогия «государства в смартфоне». Благодаря этой услуге большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн.
Помощь безработным во время других карантинов. Президент также подписал закон, согласно которому украинцы смогут получать пособие по частичной безработице не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.
Кстати, как свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии, по состоянию на 1 января 2021 года, за девять месяцев действия программы выплат по частичной безработице ею воспользовались менее 2% от всех занятых в экономике — 197 396 наемных работников и 185 751 ФЛП.
А что делать, если вы лишились работы, и нет возможности отдать кредит? Да, онлайн-кредит — это быстрые деньги тогда, когда это необходимо. Но бывают ситуации, когда человек попадает в сложную ситуацию и не может выполнять свои финансовые обязательства. Могут ли за долги посадить в тюрьму или арестовать имущество, смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua.
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