В Украине появится «суд в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.
Об этом Президент заявил в ходе всеукраинского форума «Украина 30».
Зеленский отметил, что будет аналогия «государства в смартфоне».
«Мы стремимся и обязательно создадим „суд в смартфоне“. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления», — отметил он.
По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные «болезни» системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.
По словам Президента, успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский Союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.
Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2335 11
Эксперты рассказали о последствиях запуска «Северного потока-2» для УкраиныВчера, 11:04 - 933 2
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — МинфинВчера, 17:01 - 1276 2
С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой формеВчера, 13:00 - 4530 1
Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)Вчера, 10:31 - 3073 1
С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой формеВчера, 13:00 - 4530 1
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2406
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2335 11
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — МинфинВчера, 17:01 - 1276 2
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»2 ч. назад - 1249
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка6 мин. назад
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 578
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1595
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1461 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1440 5