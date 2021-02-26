В Украине появится «суд в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

Об этом Президент заявил в ходе всеукраинского форума «Украина 30».

Зеленский отметил, что будет аналогия «государства в смартфоне».

«Мы стремимся и обязательно создадим „суд в смартфоне“. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления», — отметил он.

По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные «болезни» системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

По словам Президента, успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский Союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского.