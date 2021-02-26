С 1 марта в Украине повысили пенсии: кто не получит

С 1 марта 2021 года будут автоматически проиндексированы пенсии. Индексация составит 11%.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
Индексация составит 11%.
Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный — 100 грн.
Но перерасчет будет не у всех. Кто не получит надбавку:
Следующий перерасчет пенсий ожидается в апреле 2021 года.
Увеличенную пенсию получат следующие категории:
Формула расчета пенсии: Она зависит от двух параметров: рост инфляции (5% в 2020 году) и рост средней зарплаты (17%). Эти показатели суммируются и делятся на два (5+17)/2=11.
При этом для тех, кому повышение пенсии по формуле +11% составит меньше 100 грн, доплату все равно округлят до 100 грн.
Повышение касается только так называемой расчетной пенсии — которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последних года и трудовой стаж. Вместе с тем, фактическая пенсия может быть выше — если она включает различные доплаты и надбавки.
В случае, если разница между расчетной пенсией и фактической будет меньше 11%, то пенсионер повышения не почувствует.
Ранее Минсоцполитики сообщало, что пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза. В Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2055 году. Об этом на Пенсионном форуме заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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