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С 1 марта в Украине повысили пенсии: кто не получит

С 1 марта в Украине повысили пенсии: кто не получит

С 1 марта 2021 года будут автоматически проиндексированы пенсии. Индексация составит 11%.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Индексация составит 11%.

Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный — 100 грн.

Но перерасчет будет не у всех. Кто не получит надбавку:

  • пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с начала 2021 года (поскольку пенсии индексируют за 2020 год);
  • пенсионеры, которые получают максимальную пенсию (17 690 грн);
  • бывшие госслужащие, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту;

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  • военные пенсионеры, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле.

Следующий перерасчет пенсий ожидается в апреле 2021 года.

Увеличенную пенсию получат следующие категории:

  • по возрасту; по инвалидности; по случаю потери кормильца; по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Формула расчета пенсии: Она зависит от двух параметров: рост инфляции (5% в 2020 году) и рост средней зарплаты (17%). Эти показатели суммируются и делятся на два (5+17)/2=11.

При этом для тех, кому повышение пенсии по формуле +11% составит меньше 100 грн, доплату все равно округлят до 100 грн.

Повышение касается только так называемой расчетной пенсии — которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последних года и трудовой стаж. Вместе с тем, фактическая пенсия может быть выше — если она включает различные доплаты и надбавки.

В случае, если разница между расчетной пенсией и фактической будет меньше 11%, то пенсионер повышения не почувствует.

Ранее Минсоцполитики сообщало, что пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза. В Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2055 году. Об этом на Пенсионном форуме заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины 25 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день ведомство перечислило 1,5 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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