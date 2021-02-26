Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладная

С приходом первого месяца весны украинцев ждет немало изменений, которые будут иметь влияние на их кошельки. Finance.ua рассказывает, к чему готовиться гражданам в марте 2021.
Пенсии. С 1 марта 2021 года состоится автоматическая индексация пенсий. Таким образом выплаты увеличатся на 11%.
В Правительстве обещают, что минимальная сумма повышения составит 100 гривен, а в среднем пенсии вырастут на 308 гривен. Но перерасчет будет касаться не всех. Каким именно категориям пенсионеров проиндексируют помощь — читайте по ссылке.
Кстати, следующий перерасчет пенсий ожидается в апреле 2021 года. Тогда же повысится пенсионный возраст для женщин, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых — с 59,5 до 60 лет.
Стоимость железнодорожных билетов. В Украине с марта начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены будут расти на 2%. Министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал, что такой шаг предусмотрен финансовым планом «Укрзализныци». Таким образом, к концу 2021 года стоимость билетов вырастет на 20%.
Объясняют поднятие цен на билеты тем, что в последний раз индексация проводилась два года назад, из-за чего тариф остается убыточным.
Украинцы получат «карантинную» помощь. Именно до 1 марта органы Пенсионного фонда должны завершить выплату гражданам 8 тысяч гривен. Это та государственная поддержка, которая предназначена для людей, потерявших доходы из-за введения жестких карантинных ограничений в январе.
Единоразовую материальную помощь в 8 тысяч могли получить как предприниматели, так и наемные работники, а подавать заявки они могли на портале «Дія». Общий объем выделенных средств по этому направлению, по данным Минцифры, должен был составить 10 млрд грн. Кстати, по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на конец января такие выплаты уже получили 1,2 млн украинцев.
Новая форма налоговой накладной. С 1 марта вступает в силу приказ Министерства финансов Украины, согласно которому при составлении налоговых накладных (НН) и расчетов корректировки (РК) необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, налоговую накладную дополнили новым реквизитом «код», в котором указывается признак источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица, а именно:
Грузия откроет границы. Украинцы смогут путешествовать еще в одну страну — Грузию. Она будет принимать украинских туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест должен быть сделан за последние 72 часа до прибытия в страну. Повторное тестирование за свой счет туристам придется пройти на третий день пребывания в Грузии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетикеВчера, 06:35 - 2792 35
Китайцы и украинцы: сравнение зарплат, пенсий и ВВПВчера, 08:33 - 9722 13
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2020 10
Инвестиции в Bitcoin оказались для Tesla выгоднее продажи электрокаровВчера, 03:48 - 1760 9
На украинских дорогах появится новая разметкаПозавчера, 22:40 - 1879 6
С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой формеВчера, 13:00 - 4319
Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)Вчера, 10:31 - 2900 1
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2298
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2020 10
Как экономить на путешествиях самолетомВчера, 10:02 - 1899
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 548
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1562
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1449 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1427 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 876 3