Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладная

С приходом первого месяца весны украинцев ждет немало изменений, которые будут иметь влияние на их кошельки. Finance.ua рассказывает, к чему готовиться гражданам в марте 2021.

Пенсии. С 1 марта 2021 года состоится автоматическая индексация пенсий. Таким образом выплаты увеличатся на 11%.

В Правительстве обещают, что минимальная сумма повышения составит 100 гривен, а в среднем пенсии вырастут на 308 гривен. Но перерасчет будет касаться не всех. Каким именно категориям пенсионеров проиндексируют помощь — читайте по ссылке.

Кстати, следующий перерасчет пенсий ожидается в апреле 2021 года. Тогда же повысится пенсионный возраст для женщин, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых — с 59,5 до 60 лет.

Стоимость железнодорожных билетов. В Украине с марта начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены будут расти на 2%. Министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал, что такой шаг предусмотрен финансовым планом «Укрзализныци». Таким образом, к концу 2021 года стоимость билетов вырастет на 20%.

Объясняют поднятие цен на билеты тем, что в последний раз индексация проводилась два года назад, из-за чего тариф остается убыточным.

Украинцы получат «карантинную» помощь. Именно до 1 марта органы Пенсионного фонда должны завершить выплату гражданам 8 тысяч гривен. Это та государственная поддержка, которая предназначена для людей, потерявших доходы из-за введения жестких карантинных ограничений в январе.

Единоразовую материальную помощь в 8 тысяч могли получить как предприниматели, так и наемные работники, а подавать заявки они могли на портале «Дія». Общий объем выделенных средств по этому направлению, по данным Минцифры, должен был составить 10 млрд грн. Кстати, по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на конец января такие выплаты уже получили 1,2 млн украинцев.

Новая форма налоговой накладной. С 1 марта вступает в силу приказ Министерства финансов Украины, согласно которому при составлении налоговых накладных (НН) и расчетов корректировки (РК) необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, налоговую накладную дополнили новым реквизитом «код», в котором указывается признак источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица, а именно:

1 — Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины ( ЕГРПОУ );

2 — Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков ( ГРФЛ );

3 — регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующими органами (для налогоплательщиков, которые не включены в ЕГРПОУ );

4 — серия (при наличии) и номер паспорта (для физлиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

Грузия откроет границы. Украинцы смогут путешествовать еще в одну страну — Грузию. Она будет принимать украинских туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест должен быть сделан за последние 72 часа до прибытия в страну. Повторное тестирование за свой счет туристам придется пройти на третий день пребывания в Грузии.