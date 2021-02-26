Что делать, если в платежке завышена стоимость коммунальной услуги

Последние несколько месяцев украинцы удивлены платежками, которые присылают поставщики коммунальных услуг. Правильность начислений не всегда можно проверить, а качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего.

У потребителя есть возможность снизить размер платы за коммунальные услуги в случае их отсутствия или предоставления не в полном объеме, а также снижения их качества (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»).

Как бороться за восстановление нарушенных прав. Восстановление нарушенных прав потребителя производится по определенной процедуре. Начать следует с изучения договора на предоставление коммунальных услуг. В договоре указаны права и обязанности каждой стороны и ответственность, которую стороны несут. Поэтому важно определить круг обязательств поставщика услуг, который он должен был выполнять. Тогда будет понятно, что именно нарушает поставщик (исполнитель).

После того, как будет четко сформулировано, какое именно нарушение допущено поставщиком, и какое право потребителя было им проигнорировано, необходимо зафиксировать доказательства этого нарушения. Для этого составляется акт-претензия. Для составления и подписания акта-претензии потребитель должен вызвать представителя поставщика. Акт-претензия составляется в двух экземплярах совместно потребителем и представителем исполнителя и скрепляется подписями. В нем как раз и указываются нарушения, сроки, показатели нарушений.

Читайте также: Как менялись тарифы на комуслуги в 1992-2020 гг

В течение 3 рабочих дней акт-претензия подается исполнителю, который рассматривает вопрос о перерасчете платежей или дает письменный отказ в удовлетворении претензии. Исполнитель должен рассмотреть акт-претензию и уведомить потребителя о результатах рассмотрения в течение 3 рабочих дней. Если исполнитель не предоставил ответ в указанный срок, считается, что он признал изложенные в претензии требования.

Если спор с коммунальной службой возник из-за размера оплаты за услугу, оплату можно производить в сумме, которая не оспаривается. Истинность начисленной спорной суммы подлежит обсуждению.

Если исполнитель отказал в законных требованиях потребителя, дальнейшие споры переносятся в суд. Потребитель сам может выбирать, в какой суд ему обратиться: по своему месту жительства, по месту причинения вреда или по месту исполнения договора. Обращаться в суд потребитель может лично или через представителя. Представителем в суде может быть адвокат. Кроме того, потребители освобождены от уплаты судебного сбора по делам относительно защиты своих прав в судах.