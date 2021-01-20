Как менялись тарифы на комуслуги в 1992-2020 гг (инфографика)

С 1 января 2021 года цены на коммунальные услуги в Украине резко выросли, что вызвало волну недовольства среди украинцев ‒ начались протесты. 19 января правительство снизило цену на газ до 6,99 грн за куб. м по всей стране. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный составит 1,79 грн за кубометр.

Ранее, в 1992−1995 годах Украина постепенно выходила из рублевой зоны и перешла на карбованцы, а коммунальные услуги стоили в буквальном смысле копейки. Мы взяли цены для Киева. За свет в столице платили 15 коп. за 1 кВт/ч. К 1995 году цена на электроэнергию подскочила до 450 купоно-карбованцев за киловатт.

Стоимость холодного водоснабжения и водоотведения поднялась с 60 коп. до 15 800 купоно-карбованцев за куб. метр. За газ в 1992 году платили 21 копейку, а в 1995-м — 380 купоно-карбованцев. Отопление было еще дешевле, цена выросла с 16 копеек до 350 купоно-карбованцев. Средняя зарплататакже выросла с 1 тыс. 523 до 3 млн 208 тыс.

В 1996 году Украина перешла на гривну. За свет надо было заплатить 8 коп. за кВт/ч, за газ — 22 коп., за холодную воду — 11 коп. за кубометр, отопление стоило 50 коп. за кубический метр. Средняя зарплата составляла 103,28 грн.

Такие цены держались еще год, а в 1998-м немного выросли: за свет — 10 коп., за холодную воду — 38 коп. за кубометр. Цены на газ и отопление не изменились. Средняя зарплата выросла до 136,82 грн.

С 2000 по 2005 годы коммунальные услуги оставались неизменными: 16 коп. за кВт/ч электроэнергии, 82 коп. за холодную воду, 17 коп. за газ и 8 коп. за отопление (за кв метр). Средняя зарплата выросла с 180,97 до 640,86 грн.

В 2006 году коммуналка подорожала. За свет надо было платить 24 коп. за киловатт, холодная вода стоила 1,48 грн за куб. м, газ — 31 коп. куб. м, отопление — 1,6 кв. м. Средняя зарплата составляла 864,91 грн.

В 2009 году произошло следующее ощутимое подорожание. За холодную воду уже нужно было заплатить 2,86 грн, за газ 48 коп. за куб. м, отопление стало стоить 2,38 грн за кв. м. Возросла и зарплата до 1 665 грн.



В следующем году подорожал газ до 79 коп. за куб. м. Такая цена держалась до 2013 года. Стоимость отопления выросла с 2,38 до 2,91 грн.

Больше всего тарифы выросли в 2014—2016 годах. Так, в 2014-м цены поднялись на 123%. Электроэнергия подорожала до 42 коп. за киловатт, кубометр холодной воды стал стоить 7,46 грн, за газ пришлось платить 1,09 грн за куб. м, а отопление подскочило в цене до 9,22 грн за кв. м. Средняя зарплата составляла 3 167 грн. В некоторых семьях платежки забирали более 15−20% дохода.

В 2016—2017 годах цены достигли следующих значений: свет — 1,29 грн за кВт/ч, холодная вода — 13,77 грн за куб. м, газ — 6,88 грн за куб. м, отопление — 32,97 грн за кв. м. Средняя зарплата составляла 4 362 грн.



С 2018 года тариф на электроэнергию разделили: те, кто использовал менее 100 кВт электроэнергии в месяц платили по 90 коп. за киловатт, остальные — по 1,68 грн. Такое распределение действовало три года. С 1 января 2021 года льготный тариф отменили, и все потребители вынуждены платить по 1,68 грн за кВт/ч.

Отопление с 2018-го подорожачало с 31,55 до 38,5 грн за кв. м в 2019 году. Такая цена держалась до января 2021 года включительно.

Средняя зарплата выросла с 7 711 грн в 2018 году до 11 987 грн по состоянию на 1 декабря 2020 года.

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