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Программой выплат по частичной безработице воспользовались менее 2% от всех занятых в экономике

Программой выплат по частичной безработице воспользовались менее 2% от всех занятых в экономике

Согласно данным исследования, по состоянию на 1 января 2021 года, за девять месяцев действия программы выплат по частичной безработице ею воспользовались менее 2% от всех занятых в экономике — 197 396 наемных работников и 185 751 ФЛП (выплаты на себя).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое посвящено анализу адаптивности рынка труда в странах с переходной экономикой, сообщает Центр экономической стратегии.

Каждый пятый наемный работник работал неполный рабочий день в пик карантинных ограничений в прошлом году. Среднее количество отработанных часов за месяц уменьшилось с 145 часов в марте (среднее по всем отраслям экономики) к только 122 часов в апреле и 119 часов в мае.

Эксперты говорят, что только ограниченное количество предприятий воспользовались государственной программой. Она не стала инструментом сохранения рабочих мест и длительной поддержки бизнеса.

Почему так? Критерии, по которым предоставлялась такая помощь, были слишком узкие, а выплаты на одного работника были ограничены минимальной заработной платой. Как отмечают представители бизнеса, большинство даже не знали о существовании пособия по частичной безработице.


Инфографика: ЦЭС

«Компании, которые нанимают работников, в соответствии с трудовым законодательством, должны получить возможность быстро сокращать операционные расходы на персонал во время кризиса. Механизм, по которому бизнес смог бы это делать, отвечает интересам всех стейкхолдеров, которые задействованы в этом процессе», — сказала в рамках презентации исследования экономист ЦЭС Анна Сахно.

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Отмечается, что для того, чтобы трудовое законодательство и государственные программы помощи защищали бизнес, работников и рабочие места от последствий экономических кризисов, нужно сделать программы по частичной безработице доступными для МСП и увеличить размер пособия.

Справка Finance.ua:

  • Право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина недавно получили и граждане, получающие пенсии.
  • Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 г. составлял 3580 гривен.
  • В Союзе украинских предпринимателей говорят, что 52% предпринимателей вообще не претендовали на пособие по безработице из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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