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Зеленский подписал закон о помощи безработным во время карантинов или чрезвычайных ситуаций

Зеленский подписал закон о помощи безработным во время карантинов или чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины „О занятости населения“ относительно предоставления пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Что изменится:

  • в настоящее время законодательство предусматривает предоставление пособия по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, лишившихся части дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.
  • однако подписанный президентом документ позволит украинцам получать пособие по частичной безработице не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет Министров будет определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

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Стоит отметить и то, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Справка Finance.ua:

  • С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.
  • Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.
  • Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, у которых нет наемных работников, но которые являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.
  • Позже программу пособия по частичной безработице расширили право на получение выплаты получили еще несколько категорий граждан.
По материалам Finance.UA
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