Зеленский подписал закон о помощи безработным во время карантинов или чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.
Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины „О занятости населения“ относительно предоставления пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.
Что изменится:
Кабинет Министров будет определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.
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Стоит отметить и то, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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