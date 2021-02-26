Зеленский подписал закон о помощи безработным во время карантинов или чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины „О занятости населения“ относительно предоставления пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Что изменится:

в настоящее время законодательство предусматривает предоставление пособия по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, лишившихся части дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID -19.

однако подписанный президентом документ позволит украинцам получать пособие по частичной безработице не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет Министров будет определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

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Стоит отметить и то, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Справка Finance.ua:

С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.

Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.

Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП ам, у которых нет наемных работников, но которые являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.