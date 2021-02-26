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Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ

Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ

В марте в Украине заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения в 6,99 грн за кубометр.

Как пишет УНИАН, об этом говорится в постановлении Кабмина № 1236.

С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы.

Что изменится:

  • вместо двух платежек (абонплата и за сам газ) будет одна;
  • размер абонплаты в разных регионах уравняют;
  • поставщика можно будет менять через «Дію»;
  • тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне;
  • операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители;
  • с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой;
  • в зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный вариант.

Справка Finance.ua:

  • Правительство работает с министерством энергетики и НАК «Нафтогаз» над введением годового продукта для стабилизации цены на газ, а также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов на газ и электроэнергию.
  • Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Размер скидки за коммунальные составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.
  • Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

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По материалам Finance.UA
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