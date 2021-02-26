Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ

В марте в Украине заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения в 6,99 грн за кубометр.

Как пишет УНИАН, об этом говорится в постановлении Кабмина № 1236.

С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы.

Что изменится:

вместо двух платежек (абонплата и за сам газ) будет одна;

размер абонплаты в разных регионах уравняют;

поставщика можно будет менять через «Дію»;

тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне;

операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители;

с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой;

в зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный вариант.

Справка Finance.ua:

Правительство работает с министерством энергетики и НАК «Нафтогаз» над введением годового продукта для стабилизации цены на газ, а также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов на газ и электроэнергию.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Размер скидки за коммунальные составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.