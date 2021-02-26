Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ

В марте в Украине заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения в 6,99 грн за кубометр.
Как пишет УНИАН, об этом говорится в постановлении Кабмина № 1236.
С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы.
Что изменится:
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