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День финансов: планы по «крипте» от Mastercard, борьба за специалистов в IT, приемлемая стоимость вакцины

День финансов: планы по «крипте» от Mastercard, борьба за специалистов в IT, приемлемая стоимость вакцины

В четверг, 11 февраля, много интересных вопросов. И не менее интересных ответов.

Приемлемая стоимость вакцины от COVID-19. Как показывают результаты январского опроса Research&Branding Group, более половины украинцев (57%) в начале 2021 года не согласились бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это можно было сделать бесплатно. Относительно суммы стоимости вакцинации: 10% называли интервал в пределах 300-500 грн.

“Не обращать внимание на колебания”. Национальный банк Украины имеет достаточно резервов для удержания валютного курса. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он отметил, что есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, несмотря на кризис. “Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания курса”, – сказал министр финансов.

Mastercard вводит платежи в криптовалютах. Международная платежная система Mastercard уже в 2021 году начнет проводить операции с несколькими криптовалютами. Компания уверяет, что тщательно подойдет к выбору криптовалют, с которыми будет работать, но никакого списка криптовалют-«кандидатов» в Mastercard пока не раскрывают.

Зарплаты для IT от 100 тыс. По данным аналитики grc.ua, за январь 2021 года вакансии IT перекрывают потребность на 33%. На одну должность условный конкурс – три человека. Средняя предлагаемая заработная плата в IT-сфере стартует от 31 700 грн. Такую зарплату могут предложить большинство работодателей (48%), от 139 000 грн готовы платить 4% компаний.

Прибыль банков. По данным НБУ, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году. Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале.

Стоимость квадрата недвижимости в Киеве. Аналитики ЛУН утверждают, что в 2020 году, несмотря на карантин, дома активно вводились в эксплуатацию. Заинтересованность недвижимостью стабилизировалась, а средняя цена квадратного метра в гривне росла. Например, средняя стоимость квадрата в Киеве достигла 27 700 грн в декабре 2020, тогда как в январе 2020 года – 24 000 грн. Кстати, в Украине запускают сервис электронных справок оценки недвижимости.

Ответственность за «пьяное» вождение. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предлагается ввести административный арест и конфискацию автомобиля. Он рассказал, что в прошлом году 120 тыс. человек были лишены прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и подчеркнул, что штраф в 10 тыс. грн не пугает таких правонарушителей.

Узнать больше о главных новостях за неделю. И о том, как они могут повлиять на финансы украинцев, вы можете в новой рубрике на youtube-канале Finance.ua. Кстати, название решили придумать вместе с вами. Автору самого классного названия дарим приз. 🎁

В первом выпуске поговорим о доступной ипотеке, послаблениях для еврономеров, новом виде карантина и даже о недвижимости в Италии за 1 евро.

По материалам Finance.UA
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