День финансов: заявки на вакцинацию онлайн, рекомендации Гороховского по Bitcoin

Среда, 10 февраля. О надеждах Гороховского и будущем президента банка «Аркада».

«Светофорный» карантин. В конце февраля в Украине планируют ввести новую модель карантина. «Мы предложим правительству новый светофор — зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля, может в конце февраля», – сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Регионы будут разделены на несколько зон — три или четыре, и будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры.

Добавим, что в правительстве также работают над созданием онлайн карты, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах. С помощью этой карты можно будет сформировать дату записи на вакцинацию. Кстати, заявку на прививку можно подать через портал Дія.

Президенту банка «Аркада» объявили подозрение. Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 22,7 миллиона гривен экс-главе правления банка «Аркада» Константину Паливоде. Как сообщается, он разработал схему вывода денег вкладчиков из фондов финансирования строительства на счета двух связанных с банком компаний.

Вклады украинцев. По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках ФГВФЛ составила 607,56 млрд грн. Это на 28,1% или 133,12 млрд грн больше, чем годом ранее. Вклады 98,0% вкладчиков не превышают 200 тыс. грн. Отметим, что на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua.

В продолжение темы инвестиций, Олег Гороховский, один из основателей украинского интернет-банка monobank, заявил, что сейчас есть смысл покупать Bitcoin. “Я разделяю самые оптимистичные прогнозы по поводу его цены и верю в цену 100+ в этом или следующем году”, – отметил он.

QR-код для банковских платежей. Нацбанк утвердил новую версию формата QR-кода. Теперь, когда клиент будет сканировать QR-код для проведения платежа, на его смартфоне будет автоматически открываться мобильное приложение банка со сформированным для оплаты счетом. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию в свое собственное платежное приложение.

+10% за отопление. За январь киевляне заплатят за отпопление на 10% больше, чем в декабре 2020 года. Как объясняют в КГГА, сумма платежки вырастет за счет того, что температура воздуха в среднем по городу была более низкой, а это привело к тому, что вырос объем потребления тепла. Добавим, что «Нафтогаз» также повысил цену газа для производителей тепла в январе.

Повышение пенсионного возраста для женщин. Уже с 1 апреля для женщин пенсионный возраст повысят с 59,5 до 60 лет. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. Важно также отметить, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев.