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Первичный рынок Харькова от «перегрева» спасли арендодатели

Первичный рынок Харькова от «перегрева» спасли арендодатели

В начале 2021 года, по оценкам экспертов, покупатели-инвесторы стали активно перетекать из сегмента «продажа» в сегмент «сдача в аренду».

Об этом сообщает «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)».

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В 2018-19 годах многие специалисты стали говорить о том, что растущее число новостроев значительно превышает количество платежеспособных покупателей и харьковский рынок первичного жилья начинает «перегреваться».

По прогнозам этих экспертов, в 2020 году нас ожидала стагнация, то есть «замирание» рынка на неопределенный срок. Как видим, такие прогнозы не оправдались. На наш взгляд, рынок поддержали инвесторы-арендодатели: если раньше жилье покупали преимущественно для продажи, то сегодня большей частью для сдачи в аренду.

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“В пользу этого также говорит тот факт, что со средины минувшего года многие объекты первичного рынка были просто сняты с продажи и появились в аренде. И экономически это вполне объяснимо: сегодня на квартиру в новострое с хорошим современным ремонтом куда легче найти арендатора, чем покупателя. На аренду высокий спрос.

Как сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова, сдача в аренду в настоящее время приносит около 12 % годовых и окупает покупку квартиры примерно за 6-7 лет.

Средняя стоимость аренды смарт-квартиры или гостинки на первичном рынке составляет эквивалент 200 долларов в месяц. Аренда квартир большей площади колеблется в пределах 350 – 500 долларов в месяц.

Стабильно высокий спрос на аренду обусловлен большим числом переселенцев из зоны АТО, которые за последние годы были вынуждены переехать в Харьков.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2021-го цены на первичное жилье в Киеве подскочили на 5−15%. Этот тренд сохранится и на протяжении всего года, сообщил СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков. По его словам, карантин слабо повлиял на «первичку».

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По материалам Finance.UA
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