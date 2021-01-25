Первичный рынок Харькова от «перегрева» спасли арендодатели

В начале 2021 года, по оценкам экспертов, покупатели-инвесторы стали активно перетекать из сегмента «продажа» в сегмент «сдача в аренду».
Об этом сообщает «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)».
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В 2018-19 годах многие специалисты стали говорить о том, что растущее число новостроев значительно превышает количество платежеспособных покупателей и харьковский рынок первичного жилья начинает «перегреваться».
По прогнозам этих экспертов, в 2020 году нас ожидала стагнация, то есть «замирание» рынка на неопределенный срок. Как видим, такие прогнозы не оправдались. На наш взгляд, рынок поддержали инвесторы-арендодатели: если раньше жилье покупали преимущественно для продажи, то сегодня большей частью для сдачи в аренду.
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“В пользу этого также говорит тот факт, что со средины минувшего года многие объекты первичного рынка были просто сняты с продажи и появились в аренде. И экономически это вполне объяснимо: сегодня на квартиру в новострое с хорошим современным ремонтом куда легче найти арендатора, чем покупателя. На аренду высокий спрос.
Как сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова, сдача в аренду в настоящее время приносит около 12 % годовых и окупает покупку квартиры примерно за 6-7 лет.
Средняя стоимость аренды смарт-квартиры или гостинки на первичном рынке составляет эквивалент 200 долларов в месяц. Аренда квартир большей площади колеблется в пределах 350 – 500 долларов в месяц.
Стабильно высокий спрос на аренду обусловлен большим числом переселенцев из зоны АТО, которые за последние годы были вынуждены переехать в Харьков.
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