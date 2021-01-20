Выселяют из квартиры за долги: что делать

К концу 2020 года долги украинцев по микрокредитам составили 15 млрд гривен, а валютным ипотечным кредитам — 42 млрд. Многих должников лишают жилья — вопреки тому, что в Украине действует мораторий на выселение из квартир. Более того, потерять недвижимость могут даже те, кто никогда в жизни не брал кредитов!

Как это происходит и что делать пострадавшим, разбирались журналисты.

Пример. У жительницы Мариуполя Ольги Андрийчук забрали квартиру за долги по кредиту в 5 тыс. гривен. Неизвестные выломали двери, когда женщина была на работе. Теперь она стала фактически бездомной, временно живет с дочерьми у знакомых.

Ольга взяла кредиты в макрофинансовой организации — не хватало на оплату обучения старшей дочери в университете. Заняла всего 5 тыс. гривен, но под огромные проценты — 40% в день. Сначала платить получалось, но внезапно у женщины умер муж. После этого отдавать долг стало невозможно, проценты и штрафы росли с сумасшедшей скоростью.

Меньше чем за полгода 5 тыс. превратились в 120 тыс. гривен. А это именно такая сумма долга, за которую можно забирать квартиру. Поэтому единственное жилье Ольги выставили на торги и продали. Женщину и двух ее дочерей — студентку и несовершеннолетнюю школьницу — сняли с регистрации без их ведома. Как такое могло произойти, Ольга не понимает.

Мнение экспертов. В Министерстве юстиции ответили: в ситуации нужно разбираться, ведь вполне возможно, что жилье забрали законно.

«При определенных обстоятельствах из-за кредита в 1000 или даже в 100 можно потерять квартиру. Поэтому надо будет очень осторожным, подписывая в ломбардах или финансовых учреждениях кредитные договоры», — предупреждает директор департамента нотариата и госрегистрации Дмитрий Кирилюк.

Кредиторы специально ждут, пока сумма займа вырастет в несколько раз, говорят юристы. И часто кредиты выдаются именно для того, чтобы отобрать жилье, а не ради заработка на процентах.

Правда, квартиру можно потерять, даже не оформляя кредит. На проходной Минюста мы встретили мужчину, который пришел писать жалобу. Его квартиру тоже выставили на торги. Но все документы и подписи в кредитном договоре — поддельные. В таком случае юристы советуют как можно быстрее обращаться в правоохранительные органы и суд.

И шансы вернуть квартиру — довольно высокие. В отличие от ситуации, в который должник действительно брал кредит. В Минюсте уточняют: в договоре с банком обычно четко прописано, что если человек не возвращает деньги, у него могут забрать жилье.

«Здесь не нужно решение суда. Это специальная процедура, на которую человек соглашается, подписывая договор», — говорит Кирилюк.

Но юрист Ростислав Кравец возражает, что в Украине действует запрет на выселение людей из квартир. Это закон, он имеет большую юридическую силу, чем договор с банком. Но касается он должников именно по валютным кредитам.

«Частный исполнитель не имеет права выставлять квартиру на торги. Есть очень большая практика судебная по этому поводу — такие действия частных исполнителей признаются незаконными. И эти торги тоже признаются незаконными», — говорит Кравец.

Действие моратория заканчивается в апреле 2021 года. Под риском выселения — десятки тысяч семей. Если мораторий не продлят, они окажутся на улице. Не на камеру чиновники признаются, что ничем не могут помочь людям. Ведь украинцы сами брали кредиты в долларах из-за низких процентов, а про риски и не думали. С другой стороны, если выселения станут массовыми, в стране могут начаться беспорядки. Не исключено, что с оружием и стрельбой — некоторые должники уже начали объединяться в группы, чтобы отбивать атаки коллекторов.

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