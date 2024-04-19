Киевской области передали оборудование для управления отходами разрушений и бытовыми отходами — Finance.ua
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Киевской области передали оборудование для управления отходами разрушений и бытовыми отходами

Недвижимость
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Япония, ЕС и UNDP передали оборудование для управления отходами разрушений и бытовыми отходами громадам Киевщины, а также Черниговщины, Николаевщины и Херсонщины.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«Программа развития ООН за финансирование Европейского Союза и правительства Японии объявила о передаче оборудования для управления отходами 19 громадам Украины. Громады Киевщины, Черниговщины, Николаевщины и Херсонщины получат 52 мусоровоза и 63 единицы тяжелой техники для расчистки завалов — самосвалы, гусеничные и колесные экскаваторы, а также два типа погрузчиков», — сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры.
Согласно сообщению, для 12 громад Киевской и Черниговской областей передали 35 мусоровозов и 4 единицы тяжелой техники. Еще 5 громад Черниговщины получили 17 мусоровозов, 4 самосвала и 8 единиц техники для управления отходами разрушений при поддержке правительства Японии.
Также правительство Японии профинансировало закупку 41 единицы тяжелой техники для Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, которая будет работать в нескольких громадах области.
Бучанская, Черниговская и Николаевская громады получат комплекты оборудования для переработки отходов разрушения, в том числе машины для сортировки и дробления.
Кроме того, за финансирование ЕС и правительства Японии было передано 28 тысяч мусорных контейнеров и оборудования для переработки твердых бытовых отходов для Киевской и Черниговской областей.
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко отметила, что в большинстве громад, особенно переживших оккупацию, коммунальная техника была уничтожена, а уцелевшая — старая, требует ремонта и замены.
По материалам:
100realty.ua
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