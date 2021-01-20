Где вырастут цены на жилье (мнение эксперта)

Эксперты отметили, что в текущем году стоит ожидать более значительного роста цен на жилье.
«Однозначно стоимость квадратного метра на первичном рынке будет расти, процентов на 20 за год», — предположил аналитик SV Development Сергей Костецкий.
Ключевые рыночные факторы — количество сделок на первичном рынке в 2021 году будет сокращаться. У застройщиков не будет финансирования проектов в должной степени. Кроме этого, себестоимость строительства, в том числе из-за повышения цен на газ, увеличится.
«Поэтому 5% от „Киевгорстроя“ — это только начало», — уверен эксперт. Он отметил, что в предыдущие годы цены на «первичке» тоже росли «и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь».
Прежде всего будут расти цены в сегменте эконом-жилья, потому что там «наименьший запас прочности». В категории бизнес- и элитного жилья маржа побольше, поэтому можно предположить увеличение стоимости в пределах 10%.
По поводу дальнейшего развития рынка Сергей Костецкий рассказал о двух возможных сценариях:
Пессимистический – если еще будут локдауны, и если правительство не разберется с обанкротившейся «Аркадой», то украинцы еще больше разочаруются в первичном рынке недвижимости.
Уже, констатировал он, около 30% покупателей, ранее интересовавшихся инвестициями в «первичку», перешли на вторичный рынок. И эта тенденция будет только усиливаться.
Это приведет к тому, что финансирование уже начатых проектов будет минимальным. Застройщики будут вынуждены либо снизить темпы строительства, либо вообще заморозить объекты.
«Это может привести к банкротствам», — подчеркнул он.
Оптимистический прогноз – если не будет жестких локдаунов и «все будет плюс-минус стабильно». Например, государство поможет с достройкой объектов «Аркады» и «Укрбуда».
«Люди понесут деньги на „первичку“, потому что это единственный рынок, на котором можно чуть-чуть заработать», — спрогнозировал Сергей Костецкий.
По его словам, в 2021 году ожидается на 30% снижение ввода в эксплуатацию новых квадратных метров. И прежде всего это отразится на сегменте эконом-жилья.
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