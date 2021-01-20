Цены на "первичку" пошли вверх в январе и подрастут еще больше в течение года

С начала 2021-го цены на первичное жилье в Киеве подскочили на 5−15%. Этот тренд сохранится и на протяжении всего года, сообщил СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков. По его словам, карантин слабо повлиял на «первичку».
В начале карантина в прошлом году были акционные скидки (как элемент маркетинга и стимулирования ослабевшего финансового потока), но уже летом цены и спрос пошли вверх.
Вместе с тем карантин увеличил спрос среди украинцев на объекты, которые так или иначе связаны со здоровым способом жизни. Такие дома находятся в чистой зоне, они небольшой этажности, строятся из экологичных материалов с применением современных инженерных систем. В них есть возможность самоизолироваться без потери комфорта.
Многие проекты, находившиеся на начальной стадии, были переосмыслены под новые реалии.
«В этот период (январь-февраль, — ред.) застройщики всегда предлагают скидки, чтобы хоть как-то выровнять эти месяцы в ноль по отношению к затратам на стройку. Нынешний локдаун не жесткий… просто часть бизнеса не работает, поэтому глобально такой формат локдауна прямого влияния на отделы продаж и на недвижимость в целом иметь не будет», — отметил Рыжиков.
Правда, ужесточение карантина будет иметь косвенное влияние: будет просадка в товарообороте и, соответственно, некоторые семьи, завязанные на бизнес, который будет закрыт, не смогут себе позволить покупку квартир. Но даже несмотря на это, как говорит эксперт, рынок жилой недвижимости однозначно будет расти и развиваться.
Напомним, сейчас на столичном вторичном рынке недвижимости наблюдается удешевление устаревшего жилья, построенного в 60−70-х годах прошлого столетия. Например, это «чешские проекты» в таких столичных районах, как Оболонь и Троещина.
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