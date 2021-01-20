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В 2020 году более 5 тыс. украинцев открыли бизнес в Польше

В 2020 году более 5 тыс. украинцев открыли бизнес в Польше

В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей-граждан Украины.

Об этом свидетельствует исследование Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Фонда социального страхования Польши (ZUS — Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

«Украинцы сейчас является крупнейшей группой иностранцев-предпринимателей и составляют 25% от общего количества иностранцев, которые ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Польши. В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют традиционно еще больший процент (45−50%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Сколько украинцев-предпринимателей было зарегистрировано в Польше:

  • в 2019 году — 4871 предприниматель;
  • в 2020 году — 5916 предпринимателей.

В Аналитическом центре Gremi Personal наблюдают несколько тенденций, связанных со стартом бизнеса украинцев в Польше:

  • часто граждане Украины приезжают в Польшу и начинают работать на производстве как физические работники;
  • позже, изучив язык, получив опыт работы на польском предприятии и пройдя первоначальную адаптацию и интеграцию, занимают или уже менеджерские позиции, или открывают свой бизнес.

Направления бизнеса, которые интересуют украинцев:

  • в допандемийний период была популярна HoRеCа (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля;
  • сейчас — это небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга, также и торговля;
  • значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и пиар, видеопродакшен т.д.).

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 512 339 виз.
  • Во время второй волны пандемии в Польше держится устойчивый спрос на украинских трудовых мигрантов в пищевой промышленности, логистике и на производстве электроники.
  • С 28 декабря Польша обновила правила въезда для граждан Украины на свою территорию.

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По материалам Finance.UA
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