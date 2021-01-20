В 2020 году более 5 тыс. украинцев открыли бизнес в Польше

В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей-граждан Украины.
Об этом свидетельствует исследование Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Фонда социального страхования Польши (ZUS — Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).
«Украинцы сейчас является крупнейшей группой иностранцев-предпринимателей и составляют 25% от общего количества иностранцев, которые ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Польши. В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют традиционно еще больший процент (45−50%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа», — говорится в сообщении.
Сколько украинцев-предпринимателей было зарегистрировано в Польше:
В Аналитическом центре Gremi Personal наблюдают несколько тенденций, связанных со стартом бизнеса украинцев в Польше:
Направления бизнеса, которые интересуют украинцев:
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