Польша обновила правила въезда для украинцев

С понедельника, 28 декабря, Польша обновляет правила въезда для граждан Украины на свою территорию.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Польше.

Право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:

являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка или право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ;

учатся в Польше или сопровождают учащихся;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле ( EFTA ) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

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являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, выполняющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения, и относятся хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью прибытия по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши, или является ее международным обязательством;