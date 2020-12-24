0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Польша обновила правила въезда для украинцев

Польша обновила правила въезда для украинцев

С понедельника, 28 декабря, Польша обновляет правила въезда для граждан Украины на свою территорию.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Польше.

Право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:

  • являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
  • имеют Карту Поляка или право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
  • имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ;
  • учатся в Польше или сопровождают учащихся;
  • являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;
  • имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;
  • являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

Читайте также: Какие соцвыплаты будут получать украинцы в Польше в следующем году

  • являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;
  • являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • являются пассажирами воздушных судов, выполняющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения, и относятся хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;
  • въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;
  • въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью прибытия по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши, или является ее международным обязательством;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.