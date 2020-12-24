Польша обновила правила въезда для украинцев

С понедельника, 28 декабря, Польша обновляет правила въезда для граждан Украины на свою территорию.
Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Польше.
Право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:
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