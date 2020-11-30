Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимой

Во время второй волны пандемии в Польше держится устойчивый спрос на украинских трудовых мигрантов в пищевой промышленности, логистике и на производстве электроники.
Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal по итогам исследования рынка труда и официальной статистики.
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Дело в том, что с приближением рождественских праздников предприятия пищевой продукции (рыбзаводы, мясокомбинаты, кондитерские фабрики, производство замороженных продуктов) традиционно нарастили производство, поэтому и спрос на рабочую силу подскочил.
Стабильно много работы в логистике и на складах в связи с ростом продаж в электронной коммерции и закрытием торговых центров. В январе-феврале прогнозируется сезонный рост объемов производства на автопредприятиях и заводах электроники, где и сейчас есть работа для украинцев.
Правда, как говорит генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич, сегодня украинцам будет сложнее найти работу в гастрономическом и отельном бизнесе, а также в сфере услуг. Рестораны и кафе в Польше работают только на вынос и требуют меньшего количества работников.
Польские отели открыты только для командировочных, а на зимние каникулы до 17 января польское правительство не планирует возобновлять их работу для всех.
Напомним, что на сегодняшний день больше 70% заробитчан, которые приехали в Польшу до пандемии через Gremi Personal, продолжают работать у соседей уже 10 месяцев подряд.
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