0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Польша массово заманивает украинцев: чем привлекают заробитчан

Польша массово заманивает украинцев: чем привлекают заробитчан

В Польше зарегистрировалось рекордное количество заробитчан из Украины – более полумиллиона человек. И это только те, кто платит налоги. На самом деле их количество может достигать двух миллионов.

Что предлагают изменить. В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание. Об этом говорится в уже зарегистрированном законопроекте.

Читайте также: Есть несколько резервов. Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан

Легче будет устроиться и на стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев). Кроме того:

  • хотят давать 60 дней на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство;
  • сократят размеры сборов за выдачу или обмен документов, выдаваемых иностранцам (включая карты пребывания);
  • откажутся от требования лично явиться во время эпидемии COVID-19 в вопросах предоставления вида на жительство;
  • расширят сферы доступа на так называемые интервенционные сезонные работы во время COVID-19;
  • отменят положения, продлевающие сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, обязывающих иностранца вернуться;
  • сократят сроки, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Проще говоря, нововведения позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.

Сколько украинцев работает в Польше. Из 689 тыс. застрахованных иностранцев 507 тыс. – украинцы. Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

“Интерес к Польше вырос за последние восемь месяцев. Большинство стран, куда ездили украинцы работать нелегально или легально, уже закрыты. Те, кто не может найти достойную работу в Украине, едут в Польшу. Пандемия дала всплеск увеличению официального трудоустройства в Польше”, – рассказывает Мазур.

“Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – рассказал эксперт.

Сколько зарабатывают и на какие условия соглашаются. Украинские заробитчане после приезда в Польшу должны выждать 10-дневный карантин, поясняет Мазур. Работы там много: от уборщика до инженера. Но если проблем с переездом для сварщика, упаковщика не будет, то бухгалтеры, юристы, медики должны не просто знать польский, но и пройти процедуру подтверждения своих дипломов, знать местное законодательство – это долго и дорого.

Зарплаты могут быть от минимальной – чуть больше 17 тысяч гривен – до нескольких тысяч долларов. Разнорабочие могут зарабатывать около 35 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан. По его словам, в Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, уехавших работать за границу.

12 способов перевести деньги из Польши в Украину

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.