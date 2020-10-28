Польша массово заманивает украинцев: чем привлекают заробитчан

В Польше зарегистрировалось рекордное количество заробитчан из Украины – более полумиллиона человек. И это только те, кто платит налоги. На самом деле их количество может достигать двух миллионов.

Что предлагают изменить. В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание. Об этом говорится в уже зарегистрированном законопроекте.

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Легче будет устроиться и на стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев). Кроме того:

хотят давать 60 дней на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство;

сократят размеры сборов за выдачу или обмен документов, выдаваемых иностранцам (включая карты пребывания);

откажутся от требования лично явиться во время эпидемии COVID -19 в вопросах предоставления вида на жительство;

расширят сферы доступа на так называемые интервенционные сезонные работы во время COVID -19;

отменят положения, продлевающие сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, обязывающих иностранца вернуться;

сократят сроки, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Проще говоря, нововведения позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.

Сколько украинцев работает в Польше. Из 689 тыс. застрахованных иностранцев 507 тыс. – украинцы. Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.

“Интерес к Польше вырос за последние восемь месяцев. Большинство стран, куда ездили украинцы работать нелегально или легально, уже закрыты. Те, кто не может найти достойную работу в Украине, едут в Польшу. Пандемия дала всплеск увеличению официального трудоустройства в Польше”, – рассказывает Мазур.

“Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – рассказал эксперт.

Сколько зарабатывают и на какие условия соглашаются. Украинские заробитчане после приезда в Польшу должны выждать 10-дневный карантин, поясняет Мазур. Работы там много: от уборщика до инженера. Но если проблем с переездом для сварщика, упаковщика не будет, то бухгалтеры, юристы, медики должны не просто знать польский, но и пройти процедуру подтверждения своих дипломов, знать местное законодательство – это долго и дорого.

Зарплаты могут быть от минимальной – чуть больше 17 тысяч гривен – до нескольких тысяч долларов. Разнорабочие могут зарабатывать около 35 тысяч.

Справка Finance.ua: