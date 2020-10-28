Польша массово заманивает украинцев: чем привлекают заробитчан

В Польше зарегистрировалось рекордное количество заробитчан из Украины – более полумиллиона человек. И это только те, кто платит налоги. На самом деле их количество может достигать двух миллионов.
Что предлагают изменить. В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание. Об этом говорится в уже зарегистрированном законопроекте.
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Легче будет устроиться и на стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев). Кроме того:
Проще говоря, нововведения позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.
Сколько украинцев работает в Польше. Из 689 тыс. застрахованных иностранцев 507 тыс. – украинцы. Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.
“Интерес к Польше вырос за последние восемь месяцев. Большинство стран, куда ездили украинцы работать нелегально или легально, уже закрыты. Те, кто не может найти достойную работу в Украине, едут в Польшу. Пандемия дала всплеск увеличению официального трудоустройства в Польше”, – рассказывает Мазур.
“Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находится в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет”, – рассказал эксперт.
Сколько зарабатывают и на какие условия соглашаются. Украинские заробитчане после приезда в Польшу должны выждать 10-дневный карантин, поясняет Мазур. Работы там много: от уборщика до инженера. Но если проблем с переездом для сварщика, упаковщика не будет, то бухгалтеры, юристы, медики должны не просто знать польский, но и пройти процедуру подтверждения своих дипломов, знать местное законодательство – это долго и дорого.
Зарплаты могут быть от минимальной – чуть больше 17 тысяч гривен – до нескольких тысяч долларов. Разнорабочие могут зарабатывать около 35 тысяч.
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