Польша в прошлом году выдала украинцам более полумиллиона виз

В 2020 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 512 339 виз.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на информационный запрос Укринформа.

По сравнению с 2019 годом количество выданных Польшей виз гражданам Украины в прошлом году уменьшилось на 43,1% (899 605 виз в 2019 году. – Ред.). Это было вызвано пандемией коронавируса, в результате чего в течение почти двух с половиной месяцев – с середины марта до конца мая – польские консульства в Украине не работали. В то же время после возобновления работы консульств при выдаче рабочих виз приоритет сначала предоставлялся лицам, которые подавали анкеты на получение документов для дальнейшей работы в Польше в аграрном секторе.

В то же время в 2020 году польские консульства отказали 15 765 гражданами Украины в получении виз – это 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года в Польше находились более 1,3 млн украинцев. В начале локдауна, во второй половине марта, из Польши выехали более 150 тыс. украинских трудовых мигрантов. Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, в частности гражданам Украины, которые на момент локдауна легально находились в стране, и в дальнейшем оставаться в РП после завершения действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма работает по сей день.