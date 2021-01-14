0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 302 0

Как изменились цены на жилье в новостройках Киева (инфографика)

Как изменились цены на жилье в новостройках Киева (инфографика)

В декабре 2020 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир в новостройках Киева составила 31 238 грн./кв.м, относительно января 2020 года средняя цена увеличилась на 11,9%. Об этом свидетельствует аналитика 100realty.ua.

Медианная цена квадратного метра квартир за год увеличилась на 11,6% и составила 26 800 грн.

С декабря 2014 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 89,5%.

С января по декабрь 2020 года отмечено увеличение средней стоимости во всех административных районах Киева от 0,9% в Днепровском, до 28,4% в Оболонском.

Средняя цена в разных районах:

  • Голосеевский – 30 832 грн/кв.м;
  • Дарницкий – 25 215 грн/кв.м;
  • Деснянский – 23 782 грн/кв.м;
  • Днепровский – 24 737 грн/кв.м;
  • Оболонский – 30 330 грн/кв.м;

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

  • Печерский – 53 995 грн/кв.м;
  • Подольский - 33 865 грн/кв.м;
  • Святошинский – 25 583 грн/кв.м;
  • Соломенский – 25 347 грн/кв.м;
  • Шевченковский – 36 779 грн/кв.м.

Цены на “квадрат” в новостройках разного класса:

  • эконом – 22 911 грн;
  • комфорт – 26 677 грн;
  • бизнес – 43 627 грн;
  • премиум – 70 938 грн.

Относительно декабря 2014 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 65,1% (с 129 до 213). А с января 2020 года – на 5,4%.

С января 2020 года увеличилась доля жилых комплексов комфорт-класса с 43% до 46%, премиум-класса с 7% до 8%. Уменьшилась доля ЖК эконом-класса с 22% до 18% и бизнес-класа с 28% до 25%.

Справка Finance.ua:

  • Данные аналитического портала ЛУН свидетельствуют, что средняя цена за квадратный метр в Киеве в декабре составила 27 700 грн. В долларовом эквиваленте – $980.
  • В декабре средняя цена на первичную недвижимость в пригороде Киева составила $590/кв. м.
  • Средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 27,6%, или на 9 279 гривен, до 42 846 гривен/кв. м в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.