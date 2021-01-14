Как изменились цены на жилье в новостройках Киева (инфографика)

В декабре 2020 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир в новостройках Киева составила 31 238 грн./кв.м, относительно января 2020 года средняя цена увеличилась на 11,9%. Об этом свидетельствует аналитика 100realty.ua.
Медианная цена квадратного метра квартир за год увеличилась на 11,6% и составила 26 800 грн.
С декабря 2014 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 89,5%.
С января по декабрь 2020 года отмечено увеличение средней стоимости во всех административных районах Киева от 0,9% в Днепровском, до 28,4% в Оболонском.
Средняя цена в разных районах:
Цены на “квадрат” в новостройках разного класса:
Относительно декабря 2014 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 65,1% (с 129 до 213). А с января 2020 года – на 5,4%.
С января 2020 года увеличилась доля жилых комплексов комфорт-класса с 43% до 46%, премиум-класса с 7% до 8%. Уменьшилась доля ЖК эконом-класса с 22% до 18% и бизнес-класа с 28% до 25%.
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