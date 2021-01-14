Как изменились цены на жилье в новостройках Киева (инфографика)

В декабре 2020 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир в новостройках Киева составила 31 238 грн./кв.м, относительно января 2020 года средняя цена увеличилась на 11,9%. Об этом свидетельствует аналитика 100realty.ua.

Медианная цена квадратного метра квартир за год увеличилась на 11,6% и составила 26 800 грн.

С декабря 2014 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 89,5%.

С января по декабрь 2020 года отмечено увеличение средней стоимости во всех административных районах Киева от 0,9% в Днепровском, до 28,4% в Оболонском.

Средняя цена в разных районах:

Голосеевский – 30 832 грн/кв.м;

Дарницкий – 25 215 грн/кв.м;

Деснянский – 23 782 грн/кв.м;

Днепровский – 24 737 грн/кв.м;

Оболонский – 30 330 грн/кв.м;

Печерский – 53 995 грн/кв.м;

Подольский - 33 865 грн/кв.м;

Святошинский – 25 583 грн/кв.м;

Соломенский – 25 347 грн/кв.м;

Шевченковский – 36 779 грн/кв.м.

Цены на “квадрат” в новостройках разного класса:

эконом – 22 911 грн;

комфорт – 26 677 грн;

бизнес – 43 627 грн;

премиум – 70 938 грн.

Относительно декабря 2014 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 65,1% (с 129 до 213). А с января 2020 года – на 5,4%.

С января 2020 года увеличилась доля жилых комплексов комфорт-класса с 43% до 46%, премиум-класса с 7% до 8%. Уменьшилась доля ЖК эконом-класса с 22% до 18% и бизнес-класа с 28% до 25%.

Справка Finance.ua:

Данные аналитического портала ЛУН свидетельствуют, что средняя цена за квадратный метр в Киеве в декабре составила 27 700 грн. В долларовом эквиваленте – $980.

В декабре средняя цена на первичную недвижимость в пригороде Киева составила $590/кв. м.