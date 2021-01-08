Как изменились цены на жилье в новостройках на конец 2020 года (инфографика)

Данные аналитического портала ЛУН свидетельствуют, что средняя цена за квадратный метр в Киеве в декабре составила 27 700 грн. В долларовом эквиваленте – $980.
За год в гривне цена возросла с января 2020 на 3700 грн/кв. м или на 15,4%. При этом в американской валюте цена снизилась с $990 до $980. Проседание в цене происходило с момента первого локдауна, однако за ним следовало постепенное восстановление к показателям начала 2020.
Минимальная цена выросла на $20: с 16 600 грн/кв. м до 19 500 грн/кв. м и в долларе – с $670 в январе 2020 до $690 в декабре 2020.
Цены в районах столицы. За 12 месяцев года средняя цена возросла всего в трех районах, а вот стоимость квадрата нового жилья в 6 районах уменьшилась:
Где подешевели квартиры:
Не изменилась средняя цена только в Дарницком районе – $800/кв. м.
Цены в разных классах жилья:
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