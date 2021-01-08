Как изменились цены на жилье в новостройках на конец 2020 года (инфографика)

Данные аналитического портала ЛУН свидетельствуют, что средняя цена за квадратный метр в Киеве в декабре составила 27 700 грн. В долларовом эквиваленте – $980.

За год в гривне цена возросла с января 2020 на 3700 грн/кв. м или на 15,4%. При этом в американской валюте цена снизилась с $990 до $980. Проседание в цене происходило с момента первого локдауна, однако за ним следовало постепенное восстановление к показателям начала 2020.

Минимальная цена выросла на $20: с 16 600 грн/кв. м до 19 500 грн/кв. м и в долларе – с $670 в январе 2020 до $690 в декабре 2020.

Цены в районах столицы. За 12 месяцев года средняя цена возросла всего в трех районах, а вот стоимость квадрата нового жилья в 6 районах уменьшилась:

больше всего цена выросла в Печерском районе – с $1830/кв. м до $1980/кв. м;

Голосеевский район добавил $110 – с $1020/кв. м до $1130/кв. м;

на $20 подорожали новостройки на Оболони: с $870/кв. м до $890/кв. м.

Где подешевели квартиры:

самое значительное падение средней цены произошло в Шевченковском и Соломенском районах – на $70, и в декабре цена составила $1270/кв. м и $850/кв. м соответственно;

на $40 упала цена в Днепровском и Подольском районах, $790/кв. м и $920/кв. м соответственно;

на $20 упала средняя цена на новостройки в Святошинском и Деснянском районах, $790/кв. м и $770/кв. м соответственно.

Не изменилась средняя цена только в Дарницком районе – $800/кв. м.

Цены в разных классах жилья:

элитные новостройки потеряли в цене $250/кв. м и в декабре стоили $2310/кв. м против $2560/кв. м в начале года;

комфорт-класс, которого строят больше всего в Киеве, подешевел на $20/кв. м и стоил в декабре $820/кв. м;