Цены на первичном рынке жилья в пригороде Киева (инфографика)

В декабре средняя цена на первичную недвижимость в пригороде Киева составила $590/кв. м, что на $10 дороже, чем в декабре прошлого года.
Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.
Средние цены по удаленности от столицы. Несмотря на то, что в среднем цена изменилась совсем незаметно, в отдельных районах пригорода отмечался стабильный рост цен. Однако некоторые районы охарактеризовались падением средней цены и спроса:
Динамика цен в районах. Больше всего выросли цены на новостройки в Петропавловской Борщаговке – с $590/кв. м до $700/кв. м. В результате средняя цена в этом районе достигла отметки в 19 800 грн за кв. м и стала самой высокой цене пригорода.
Возросла в цене недвижимость в следующих городах:
Без изменения остались цены в Вишневом – на уровне $630/кв. м.
Где подешевели квартиры:
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