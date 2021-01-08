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Цены на первичном рынке жилья в пригороде Киева (инфографика)

Цены на первичном рынке жилья в пригороде Киева (инфографика)

В декабре средняя цена на первичную недвижимость в пригороде Киева составила $590/кв. м, что на $10 дороже, чем в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

Средние цены по удаленности от столицы. Несмотря на то, что в среднем цена изменилась совсем незаметно, в отдельных районах пригорода отмечался стабильный рост цен. Однако некоторые районы охарактеризовались падением средней цены и спроса:

  • в радиусе 5 км от столицы квадрат в новостройке вырос в цене с $580/кв. м до $630/кв. м;
  • в 10-километрой зоне от Киева жилье подорожало с $560 до $600/кв. м;
  • не изменилась средняя цена только в зоне 20-тикилометровой от столицы – $550/кв. м.

Динамика цен в районах. Больше всего выросли цены на новостройки в Петропавловской Борщаговке – с $590/кв. м до $700/кв. м. В результате средняя цена в этом районе достигла отметки в 19 800 грн за кв. м и стала самой высокой цене пригорода.

Возросла в цене недвижимость в следующих городах:

  • в Буче – с $520/кв. м до $610/кв. м (17 000 в гривневом эквиваленте);
  • в Гатном – с $520/кв. м до $610/кв. м (18 000 грн в нацвалюте);
  • Ирпень прибавил в цене $40 – $630/кв. м (18 000 грн/кв. м);
  • В Вышгороде – с $570/кв. м до $590/кв. м.

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Без изменения остались цены в Вишневом – на уровне $630/кв. м.

Где подешевели квартиры:

  • за год больше всего потеряли в цене новостройки Борисполя: здесь произошло падение в $90 – с $580/кв. м до $490/кв. м;
  • квадрат в новостройках в городах Гостомель и Святопетровское потеряли в цене по $40 и достиг отметки $520 и $420 соответственно;
  • Бровары – здесь квартиры подешевели на $30, а средняя цена составляла $550/кв. м;
  • Софиевская Борщаговка – удешевление составило $10, а цена опустилась до отметки $590/кв. м.
По материалам Finance.UA
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