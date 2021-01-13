На рынке недвижимости Киева цены на "вторичке" выросли за год

Средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 27,6%, или на 9 279 гривен, до 42 846 гривен/кв. м в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл. США/кв. м, по сравнению с ноябрем средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте – на 0,9% до 42 846 грн./кв. м (±0,74%)”, – говорится в сообщении.

Цены на дешевое/дорогое жилье:

по сравнению с ноябрем, средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась – на 0,7% до 25 102 грн./кв. м, у 20% высокого – на 1,7% до 68 260 грн./кв. м;

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в долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились – на 1,6% до 887 долл. США /кв. м, в “дорогом” сегменте – на 2,6% до 2 412 долл./кв. м;

за год ценовые показатели увеличились в «дешевом» сегменте жилья на 35%, а в «дорогом» – на 20%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры выросли в «дешевом» сегменте на 12%, уменьшились в «дорогом» – на 0,4%.

Средняя цена предложения “новых” квартир в Киеве на 2,4% выше средней цены ноября и составляет 43 443 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте дороже на 3,3%, 1 535 долл. США/кв. м.



Таблица: Столичная недвижимость

Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья: