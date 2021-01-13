На рынке недвижимости Киева цены на "вторичке" выросли за год

Средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 27,6%, или на 9 279 гривен, до 42 846 гривен/кв. м в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.
“В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл. США/кв. м, по сравнению с ноябрем средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте – на 0,9% до 42 846 грн./кв. м (±0,74%)”, – говорится в сообщении.
Цены на дешевое/дорогое жилье:
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Средняя цена предложения “новых” квартир в Киеве на 2,4% выше средней цены ноября и составляет 43 443 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте дороже на 3,3%, 1 535 долл. США/кв. м.
Таблица: Столичная недвижимость
Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:
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