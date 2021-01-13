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На рынке недвижимости Киева цены на "вторичке" выросли за год

На рынке недвижимости Киева цены на "вторичке" выросли за год

Средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 27,6%, или на 9 279 гривен, до 42 846 гривен/кв. м в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл. США/кв. м, по сравнению с ноябрем средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте – на 0,9% до 42 846 грн./кв. м (±0,74%)”, – говорится в сообщении.

Цены на дешевое/дорогое жилье:

  • по сравнению с ноябрем, средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась – на 0,7% до 25 102 грн./кв. м, у 20% высокого – на 1,7% до 68 260 грн./кв. м;

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  • в долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились – на 1,6% до 887 долл. США/кв. м, в “дорогом” сегменте – на 2,6% до 2 412 долл./кв. м;
  • за год ценовые показатели увеличились в «дешевом» сегменте жилья на 35%, а в «дорогом» – на 20%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры выросли в «дешевом» сегменте на 12%, уменьшились в «дорогом» – на 0,4%.

Средняя цена предложения “новых” квартир в Киеве на 2,4% выше средней цены ноября и составляет 43 443 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте дороже на 3,3%, 1 535 долл. США/кв. м.


Таблица: Столичная недвижимость

Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:

  • в структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 45%;
  • в ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 20%;
  • от 150 до 250 тыс. долл. США – 15%;
  • до 50 тыс. долл. США – 12%;
  • от 250 тыс. долл. США-8%.

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По материалам Finance.UA
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