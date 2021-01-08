Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грн

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн. За месяц долги увеличились на 18,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В целом в ноябре население оплатило 11,6 млрд грн за коммуналку, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты услуг зафиксирован в Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

Наиболее низкий – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений).

Справка Finance.ua:

В 2021 году украинцев ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – поднимутся цены на отопление, горячее водоснабжение и холодную воду, в целом “коммуналка” добавит около 30% стоимости.

Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.