Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грн

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн. За месяц долги увеличились на 18,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В целом в ноябре население оплатило 11,6 млрд грн за коммуналку, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.
Самый высокий уровень оплаты услуг зафиксирован в Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.
Наиболее низкий – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений).
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