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Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов

Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов

Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.

Слова Арахамии цитирует пресс-служба партии в Фейсбуке.

“Он (план. – Ред.) будет наработан и обнародован в ближайшие дни”, – говорится в сообщении.

Политик также сообщил, что на 12 января запланировано совещание с премьер-министром, и. о. министра энергетики, представителями Офиса Президента и со всеми, кого касается этот вопрос.

“Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обоснованно повышение и как в этой ситуации защитить людей”, – заявил Арахамия.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году украинцев ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – поднимутся цены на отопление, горячее водоснабжение и холодную воду, в целом “коммуналка” прибавит около 30% стоимости.
  • Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.
  • С 1 января 2021 года возросли тарифы на транспортировку газа.

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По материалам УКРИНФОРМ
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