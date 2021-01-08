Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов

Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.
Слова Арахамии цитирует пресс-служба партии в Фейсбуке.
“Он (план. – Ред.) будет наработан и обнародован в ближайшие дни”, – говорится в сообщении.
Политик также сообщил, что на 12 января запланировано совещание с премьер-министром, и. о. министра энергетики, представителями Офиса Президента и со всеми, кого касается этот вопрос.
“Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обоснованно повышение и как в этой ситуации защитить людей”, – заявил Арахамия.
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