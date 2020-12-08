Утверждены новые критерии для выезда скорой помощи: основные изменения

Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.
Теперь обращения будут делить на четыре категории. От них будет зависит, как быстро медицинская бригада приедет на вызов.
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Норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов – 20 минут.
Вызовы будут делить в зависимости от состояния пациента:
Напомним, в этом году правительство увеличит расходы на зарплату медицинским работникам на почти 8 млрд гривен. Доплаты к зарплате привлеченным к борьбе с коронавирусом медикам будут продлены до конца года.
Как вызвать бригаду для тестирования на коронавирус: Через контакт-центр министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19 можно вызвать мобильную бригаду для тестирования на коронавирус. Позвонить во всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни можно по телефону: 0 (800) 60-20-19 (все звонки осуществляются бесплатно).
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