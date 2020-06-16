Доплаты медикам продлят до конца года

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В этом году правительство увеличит расходы на зарплату медицинским работникам на почти 8 млрд гривен. Доплаты к зарплате привлеченным к борьбе с коронавирусом медикам будут продлены до конца года.
Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, Кабмин постановил доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички):
Кроме того, правительство планирует осуществлять доплату медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с распространением коронавирусной болезни, с 1 сентября по 31 декабря.
“Отмечу, что такие повышения зарплат – это только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это наименьшее, что мы могли сделать уже в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату. Соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам также”, – пояснил Шмыгаль.
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