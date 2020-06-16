Доплаты медикам продлят до конца года

В этом году правительство увеличит расходы на зарплату медицинским работникам на почти 8 млрд гривен. Доплаты к зарплате привлеченным к борьбе с коронавирусом медикам будут продлены до конца года.

Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, Кабмин постановил доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички):

врачам в размере 70% к должностному окладу;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;

младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.

Кроме того, правительство планирует осуществлять доплату медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с распространением коронавирусной болезни, с 1 сентября по 31 декабря.

“Отмечу, что такие повышения зарплат – это только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это наименьшее, что мы могли сделать уже в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату. Соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам также”, – пояснил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

9 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его ведомство будет инициировать изменения в бюджет для того, чтобы на 50% повысить зарплату медработникам с 1 июля.

Он отмечал, что в течение лет независимости над украинскими медиками «проводят эксперименты и думают, выживут ли они на эту заработную плату».

По данным Госстатистики, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине — в среднем 8056 гривен в месяц.

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