Как вызвать бригаду для тестирования на коронавирус

Через контакт-центр министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19 можно вызвать мобильную бригаду для тестирования на коронавирус.
Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, речь идет именно о мобильных бригадах, а не об экстренной медицинской помощи, которую по-прежнему можно вызвать по номеру 103.
“Мы в тестовом режиме запускаем новую опцию — вызов мобильной бригады через контакт-центр. Эти бригады сформированы при медицинских учреждениях для забора у больного с симптомами COVID-19 материала для тестирования. В некоторых СМИ появилась информация, что через контакт-центр можно будет вызвать «скорую». Это не так. Для ее вызова, как и всегда, нужно набирать номер 103”, — объяснил глава Минздрава.
Позвонить во всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни можно по телефону: 0 (800) 60-20-19 (все звонки осуществляются бесплатно).
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