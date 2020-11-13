Врачам первичной медицинской помощи подымут зарплату

Как заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк сегодня на брифинге, с 1 ноября 2020 года вырастет зарплата врачей первичной медицинской помощи. Такое постановление Кабинета министров уже вступило в силу.
Капитационная ставка для врачей первичного звена на одного больного повышается с 600 до 651,6 грн.
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“Если у пациента нет декларации, но он с подозрением на COVID-19, он может обратиться в любую амбулаторию и через регистратуру подобрать врача, который будет его сопровождать. Мобильная бригада по направлению этого семейного врача приедет для отбора образцов, независимо от наличия у вас декларации”, – пояснила Садовяк.
Ранее сообщалось, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты:
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