Врачам первичной медицинской помощи подымут зарплату

Как заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк сегодня на брифинге, с 1 ноября 2020 года вырастет зарплата врачей первичной медицинской помощи. Такое постановление Кабинета министров уже вступило в силу.

Капитационная ставка для врачей первичного звена на одного больного повышается с 600 до 651,6 грн.

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“Если у пациента нет декларации, но он с подозрением на COVID-19, он может обратиться в любую амбулаторию и через регистратуру подобрать врача, который будет его сопровождать. Мобильная бригада по направлению этого семейного врача приедет для отбора образцов, независимо от наличия у вас декларации”, – пояснила Садовяк.

Ранее сообщалось, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты:

врачи – около 3560 грн;

средний медперсонал – до 2500 грн;

младший медицинский персонал – 1250 грн.

Справка Finance.ua: