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Зарплата врачей в Украине должна быть от 20-25 тысяч гривен

Зарплата врачей в Украине должна быть от 20-25 тысяч гривен

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу “Голос народа”, передает пресс-служба Минздрава в FACEBOOK.

“Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим, чтобы у нас были профессиональные врачи с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить”, – отметил он.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3,5 тыс. гривен.

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“Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, какую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг”, – рассказал Степанов.

В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будет заложено в тариф.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля Минздрав дофинансирует и ликвидирует дефицит в медицинских учреждениях, которые в результате просчетов старого руководства получат меньше средств, чем в 2019 году.
По материалам Finance.UA
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