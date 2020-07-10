Зарплата врачей в Украине должна быть от 20-25 тысяч гривен

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.
Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу “Голос народа”, передает пресс-служба Минздрава в FACEBOOK.
“Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим, чтобы у нас были профессиональные врачи с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить”, – отметил он.
Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3,5 тыс. гривен.
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“Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, какую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг”, – рассказал Степанов.
В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будет заложено в тариф.
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