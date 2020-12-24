ТОП-25 памятных монет, которые ввели в обращение в 2020 (инфографика)

Монетный двор Национального банка Украины ежегодно пополняется новыми памятными монетами, начиная с 1998 года. Тогда была изготовлена первая памятная монета «Киевский псалтырь», а в 2018 году начато изготовление памятных монет из нового сплава на основе цинка.
В 2020 году по состоянию на 10 декабря было введено в обращение 30 монет.
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Предлагаем перечень памятных монет Украины, которые были введены в обращение в 2020 году.
Инфографика: Укринформ
Напомним, в Украине с 19 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.
Ранее, 2 ноября, ввели в обращение памятную монету “Андрей Ромоданов” номиналом 2 гривны.
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