ТОП-25 памятных монет, которые ввели в обращение в 2020 (инфографика)

Монетный двор Национального банка Украины ежегодно пополняется новыми памятными монетами, начиная с 1998 года. Тогда была изготовлена первая памятная монета «Киевский псалтырь», а в 2018 году начато изготовление памятных монет из нового сплава на основе цинка.

В 2020 году по состоянию на 10 декабря было введено в обращение 30 монет.

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Предлагаем перечень памятных монет Украины, которые были введены в обращение в 2020 году.



Инфографика: Укринформ

Напомним, в Украине с 19 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.

Ранее, 2 ноября, ввели в обращение памятную монету “Андрей Ромоданов” номиналом 2 гривны.