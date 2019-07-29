0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В НБУ назвали самую дорогую памятную монету

В НБУ назвали самую дорогую памятную монету

Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета “25 лет независимости Украины”.

Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.

Читайте также: НБУ выпустил монету номиналом в 50 грн

“Самой дорогой в первом полугодии этого года стала золотая памятная монета “25 лет независимости Украины”, реализованная во время аукциона. Ее стоимость составила 166 779,00 грн”, – сообщили в пресс-службе.

“25 лет независимости Украины” – золотая юбилейная монета номиналом 250 гривен из серии “Возрождение государственности”. Монету выпустили в 2016 тиражом 400 штук.

На аверсе монеты на матовом фоне надпись полукругом “Украина” (вверху), номинал “Двести пятьдесят гривен” (внизу); в центре, на зеркальном фоне, в кругу со стилизованного растительного орнамента – малый Государственный Герб Украины, под которым – год чеканки монеты “2016”. На реверсе монеты на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с желто-голубым флагом (элемент отделки – эмаль) и надписи “25 лет” (над картой), “Независимости Украины”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.