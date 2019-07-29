В НБУ назвали самую дорогую памятную монету

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Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета “25 лет независимости Украины”.
Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.
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“Самой дорогой в первом полугодии этого года стала золотая памятная монета “25 лет независимости Украины”, реализованная во время аукциона. Ее стоимость составила 166 779,00 грн”, – сообщили в пресс-службе.
“25 лет независимости Украины” – золотая юбилейная монета номиналом 250 гривен из серии “Возрождение государственности”. Монету выпустили в 2016 тиражом 400 штук.
На аверсе монеты на матовом фоне надпись полукругом “Украина” (вверху), номинал “Двести пятьдесят гривен” (внизу); в центре, на зеркальном фоне, в кругу со стилизованного растительного орнамента – малый Государственный Герб Украины, под которым – год чеканки монеты “2016”. На реверсе монеты на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с желто-голубым флагом (элемент отделки – эмаль) и надписи “25 лет” (над картой), “Независимости Украины”.
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