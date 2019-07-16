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НБУ выпустил монету номиналом в 50 грн (фото)

НБУ выпустил монету номиналом в 50 грн (фото)

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Монета продолжила серию «Духовные сокровища Украины», номинал – 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 500 граммов, диаметр – 85 миллиметров», – сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что в целом в обращение поступит 1000 таких монет.

По материалам hromadske.tv
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