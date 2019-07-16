НБУ выпустил монету номиналом в 50 грн (фото)

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Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Монета продолжила серию «Духовные сокровища Украины», номинал – 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 500 граммов, диаметр – 85 миллиметров», – сообщают в пресс-службе Нацбанка.
Отмечается, что в целом в обращение поступит 1000 таких монет.
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