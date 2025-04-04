Оператор ГТС выполнил один из «маяков» МВФ — прошел оценку работы наблюдательного совета Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Оператор ГТС выполнил один из «маяков» МВФ — прошел оценку работы наблюдательного совета

«Оператор ГТС Украины» выполнил один из «маяков» меморандума между Международным валютным фондом и Украиной, который предусматривал проведение независимой оценки наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Согласно аудиторскому заключению, выявленные по результатам оценки наблюдательного совета ООО „Оператор ГТС Украины“ обстоятельства свидетельствуют об эффективной работе его наблюдательного совета, а выявленные при оценке недостатки не создают существенных рисков для деятельности общества», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оценка Наблюдательного совета выполнена аудиторской компанией AC Crowe Ukraine, избранной по результатам проведения тендерной закупки на онлайн-платформе Prozorro.

Проведение независимой оценки наблюдательного совета ОГТСУ было одним из «маяков», предусмотренных меморандумом об экономической и финансовой политике между МВФ и Украиной. В компании подчеркнули, что «маяк» был выполнен вовремя — оценка завершилась в марте 2025 года.

Ознакомиться с результатами независимой оценки Наблюдательного совета Общества можно по ссылке

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Как сообщалось, Международный валютный фонд в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования (EFF) отсрочил четыре действующих структурных маяка для Украины, а также добавил четыре новых. В частности, назначение нового руководителя Бюро экономической безопасности перенесено с конца февраля на конец июля 2025 года, а представление законопроекта о риске критических третьих лиц финансового сектора — с мая на сентябрь 2025 года.

Среди новых «маяков» — пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий, которые должны быть выполнены до конца августа 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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