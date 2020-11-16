В Украине появилась новая памятная 10-гривневая монета (фото)

В Украине с 19 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает НБУ.

Она изготовлена ​​из сплава на основе цинка. Тираж – 1 млн штук.

Монета посвящена правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы.

“Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств”, – говорится в сообщении.