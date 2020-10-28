В обороте появилась новая памятная монета в 2 гривны (фото)

Памятную монету “Андрей Ромоданов” номиналом 2 гривны ввели в обращение 2 ноября.
Монета изготовили из нейзильбера. В обращении таких будет 30 тыс.Об этом сообщают в Национальном банке.
Монету посвятили выдающемуся ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Андрею Ромоданову.
На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, зеркальный абрис человека, надписи “2 гривны 2020” и “Украина”, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.
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