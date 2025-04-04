Пышный назвал вероятный тираж новой монеты — Finance.ua

Пышный назвал вероятный тираж новой монеты Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Пышный назвал вероятный тираж новой монеты

В Национальном банке надеются, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Старые монеты также останутся в обращении.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию NV

Как отметил глава НБУ, никаких дополнительных расходов ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета для замены копейки на шаг не требуется.

По его данным, в обращении находится почти 15 млрд монет разного номинала, из них почти 5,5 млрд — это 10 и 50 копеек. Национальный банк ежегодно с целью замены монет, которые изнашиваются и выводятся из обращения, должен отчеканивать новые.

«В этом году уже запланировано дочеканивание по меньшей мере 20 млн монет. Мы хотим, чтобы это следующее дочеканивание касалось монет, номинированных не в копейках, а в шагах», — сказал он.

Как это будет действовать

По его словам, в определенный момент в обращении будут одновременно и копейки, изготовленные ранее, и шаги, имея абсолютную равнозначность с точки зрения их статуса как платежного средства.

«Не будет принудительно изыматься копейка. Просто на замену той монеты, которая будет выводиться из обращения, будет в достаточном объеме чеканиться монета соответствующего номинала, но уже с исконно украинским названием — шаг», — добавил Пышный.

Это, в частности, позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Это будет долгий органичный процесс замены, необходимости сдавать или бежать обменивать не будет, сказал глава НБУ.

«Символизм этого решения гораздо более мощный. Мы очищаем окончательно из украинского законодательства все, что нас хоть как-то роднит с москвой», — подчеркнул Пышный.

Ранее в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) заявили , что инициативу Национального банка Украины переименовать разменную монету с «копейка» на «шаг» можно считать достойной поддержки.

В заключении комиссии говорится, что «шаг» был названием разменной монеты, которая использовалась в Украине в XVII—XVIII вв. еках.

Это название часто встречается в письменных источниках, художественной литературе и фольклоре и является исключительно украинским термином, не связанным с Московским царством или российской империей.

Еще в 1991 году рассматривалась возможность использования «шага» в качестве разменной монеты.

Были созданы эскизы номиналов 1, 5, 10 и 25 шагов, а также проведена экспериментальная чеканка монет.

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НВ По материалам:

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