Раде рекомендуют защитить украинцев от коллекторов: что предлагает закон

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Документ рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

“Комитет рекомендует принять за основу законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности №4241 и поручить комитету доработать указанный проект закона”, – сказано в сообщении.

Что предлагает этот закон:

в документе прописано создание публичного реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. В нем должны будут зарегистрироваться все коллекторские компании;

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением по отношению к должникам. Он также будет рассматривать обращения граждан;

банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств;

кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Справка Finance.ua:

Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, не причастным к долгу.

SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж. Инструменты «выбивания долгов» в Украине сегодня напоминают мрачное Средневековье. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Если вам поступают звонки или письма в отношении кредита, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «о защите персональных данных».

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