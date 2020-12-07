Раде рекомендуют защитить украинцев от коллекторов: что предлагает закон

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Документ рекомендуют принять за основу.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
“Комитет рекомендует принять за основу законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности №4241 и поручить комитету доработать указанный проект закона”, – сказано в сообщении.
Что предлагает этот закон:
Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.
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