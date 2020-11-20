Гетманцев отреагировал на инициативу президента о списании налоговых долгов

Председатель налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского о списании налоговых долгов в размере до 3 тысяч грн.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идёт о долгах, которые в совокупности (по одному плательщику) не превышают сумму 3 тысячи гривен и существуют как долг на определенную дату до принятия соответствующего закона.

По словам Гетманцева, подобная инициатива, но на сумму до 1020 грн, есть в законопроекте 4101-д, рекомендованном налоговым комитетом к принятию ВР в первом чтении. Однако президент предлагает увеличить сумму втрое.

Читайте также: Юристы рассказали о рисках налоговой амнистии для предпринимателей

“С одной стороны, конечно, это радость 4 млн наших граждан и уменьшение нагрузки на налоговую в части взыскания долгов, сумма которых меньше затрат на взыскание. Но с другой, сам факт любой амнистии – это штраф на добросовестного налогоплательщика, своевременно гасящего свои обязательства перед государством”, – написал Гетманцев.

Однако, глава налогового парламентского комитета отметил, что с учётом ситуации с COVID-19 инициатива правильная и своевременная.

Справка Finance.ua:

Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.