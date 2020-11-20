Президент пообещал бизнесу аннулировать налоговые долги и компенсировать ЕСВ

Глава государства заявил, что в Верховную Раду будет подан законопроект, согласно которому налоговые долги на сумму до 3060 грн будут аннулированы для 4 млн граждан Украины.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
“В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, предусматривающие следующее… Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, у которых налоговый долг до 3060 грн… этот долг будет аннулирован”, – сказал Зеленский.
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Кроме того, по словам президента, 200 тысяч ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ, при условии усиления ограничительных мер в Украине.
Ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8000 гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.
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